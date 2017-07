Germania, sparatoria in una discoteca: un morto e 4 feriti. Ucciso il killer

E' di due morti e quattro feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in una discoteca di Costanza, nella Germania sud-occidentale.

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, intorno alle 4.30 un uomo di 34 anni è entrato nel locale, il Grey Club, e ha aperto il fuoco uccidendo una persona e ferendone altre tre in modo grave. Quindi cercando di fuggire ha ferito un agente, è stato a sua volta colpito dalle forze dell'ordine ed è poi morto in ospedale per le ferite riportate. Il poliziotto colpito non è in pericolo di vita.

L'autore della sparatoria nella discoteca di Costanza era un iracheno da molti anni in Germania, non un richiedente asilo. Lo riferisce il portavoce della polizia della citta' tedesca, Fritz Beziker, che - secondo quanto riporta Ntv - avrebbe escluso per ora l'ipotesi terrorismo: "Non c'e' conferma al momento del movente".