Germania: spari e ostaggi nella stazione di Colonia

Una grande operazione di polizia e' in corso presso la stazione ferroviaria centrale di Colonia, nel nord della Germania. Un portavoce della polizia locale parla di "una situazione di minaccia in una farmacia". A quanto scrive la polizia su Twitter, ci sarebbero degli ostaggi. Il quotidiano cittadino Koelner Stadt Anzeiger afferma che si sarebbero sentiti degli spari nella stazione. Sui social media si moltiplicano testimonianze di persone che hanno abbandonato precipitosamente l'area della stazione.

Non e' ancora chiaro se si tratti di uno o piu' ostaggi, ne' se siano piu' d'uno i sequestratori. Le forze dell'ordine hanno lanciato su Twitter un appello ai cittadini "di evitare la zona della stazione ferroviaria". A quanto scrive ancora il quotidiano locale, la stazione sarebbe in via di evacuazione. Tutta l'area intorno alla stazione e' stata chiusa dalle forze di polizia. Molti binari sono stati chiusi, la ferrovia avverte che ci potranno essere cancellazioni e ritardi. Anche i vigili del fuoco sono sul posto.

Completamente blindata anche l'area di Breslauer Platz, esterna alla stazione ferroviaria di Colonia. Secondo alcune testimonianze, afferma sempre il Koelner Stadt Anzeiger, degli spari si sarebbero uditi all'interno della stazione centrale verso le 12.50.