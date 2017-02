Gessica Notaro sfregiata con l'acido: "Mi mi date la carica". GESSICA VIDEO



"Scusate se mi faccio sentire solo oggi, ma purtroppo, come voi tutti voi sapete, la strada lunga, impervia, ma teniamo duro": continua il dialogo a distanza su Facebook con Gessica Notaro, l'ex finalista di Miss Italia ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stata sfregiata al volto con l'acido dall'ex fidanzato lo scorso 10 gennaio a Rimini.



Gessica Notaro parla dal suo letto d'ospedale dopo l'aggressione con l'acido



Gessica Notaro che in queste settimane dal suo letto di ospedale ha sempre tenuto vivo il contatto con chi segue la sua situazione, per la prima volta posta un video con un' inquadratura che tiene fuori il volto, ma fa vedere ancora una volta le mani con le quali aveva postato giorni fa un cuore. Per la prima volta si sente anche la voce sicura della ragazza, che continua a lanciare messaggi di speranza.



GESSICA IL MESSAGGIO DALL'OSPEDALE



"Fino ad oggi ho avuto due interventi alla pelle- racconta Gessica - la prossima settimana ci sara' quello all'occhio, ma insomma, cerco di essere positiva. Volevo solo dirvi che mi state dando una carica incredibile- saluta - non vi ringraziero' mai abbastanza, grazie di cuore a tutti, grazie".