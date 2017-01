Rapina a Ghedi, corre per fermare i ladri. Massacrato di botte

Rapina in casa a Brescia, massacrato di botte uomo che tenta di fermare i ladri

Un uomo e' rimasto gravemente ferito dopo essere stato aggredito dai banditi entrati nella sua casa per una rapina a Ghedi nel Bresciano. Francesco Scalvini, questo il nome della vittima, e' stato colpito alla testa e ora e' ricoverato, riportano le testate locali, in prognosi riservata all'ospedale di Brescia. Secondo quanto ricostruito i rapinatori sono entrati nell'abitazione ma sono stati sorpresi da Scalvini che si trovava col padre e lo zio: e' intervenuto per fermare i malviventi che hanno pero' reagito ferendo, probabilmente con una spranga, la vittima e sono fuggiti.