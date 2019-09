Ghiacciaio Courmayeur, la regione Valle d'Aosta: Conte venga a vedere

"Il problema dei cambiamenti climatici esiste e la Valle d'Aosta è un laboratorio nella gestione di queste situazioni. Invitiamo il premier Giuseppe Conte che ha fatto riferimento nel suo intervento alle Nazioni Unite a quanto sta accadendo sul Monte Bianco a venire in Val d'Aosta e vedere come stiamo affrontando questa situazione". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta Antonio Fosson nel corso di una conferenza stampa convocata questa mattina in comune a Courmayeur per fare il punto sulla situazione del ghiacciaio Planpincieux. "In Val d'Aosta - ha aggiunto l'assessore al territorio Stefano Borrello - ci sono 186 apparati glaciali, l' amministrazione pubblica ha il dovere di monitorare l'evoluzione naturale ma non bisogna demonizzare la natura. Invitiamo il premier Conte a venire a vedere i nostri ghiacciai".

"Io chiederei al primo ministro Conte - ha aggiunto il presidente della Regione Valle d'Aosta Antonio Fosson - perché a New York ha detto che stava venendo giù tutto il Monte Bianco. Questa é stata una comunicazione non condivisa". "La comunicazione su questi dati - ha aggiunto - dovrà essere più precisa, univoca, efficiente". Il presidente Fosson ha parlato di "emergenza mediatica che si è generata e che è stata ampia e difficile da gestire".