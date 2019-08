Giallo sul testamento di Michael Jackson. Ecco il segreto mai rivelato

IL SEGRETO MAI RIVELATO SUL TESTAMENTO DI MICHAEL JACKSON

Una dichiarazione molto particolare quella dell’ex portavoce di Michael Jackson Raymone Bain. Essa ha infatti affermato di non essere a conoscenza di dove si trovi né il testamento del Re del Pop né alcuna sua copia. Bain ha anche annunciato l’imminente istituzione di una nuova organizzazione benefica portante il nome del cantante; la MJ Legacy Foundation.



IL TESTAMENTO MAI TROVATO DI MICHAEL JACKSON



“Io non lo possiedo, non ho idea di dove sia“, ha raccontato Raymone Bain durante una conferenza stampa tenutasi a Washington, D.C. “Ho sperato, e pregato che le ultime volontà di Michael Jackson – datate 6 ottobre 2006 – venissero trovate e rivelate. Perché in esse lui aveva descritto scrupolosamente come avrebbe voluto che la sua eredità venisse preservata“. Il Re del Pop aveva scritto già un testamento nel 2002, quattro anni prima, che è stato poi sostituito da quello menzionato dall’ex portavoce.