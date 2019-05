Giappone: accoltellamento a fermata del bus, morto l'aggressore

E’ morto l’uomo sospettato di avere condotto l’accoltellamento alla fermata del bus che ha provocato la morte di due persone, un uomo di 39 anni e una bambina, e diciassette feriti, tra cui due adulti e quindici dei quali alunni di una scuola elementare privata cattolica. Una donna di circa quaranta anni e altre due bambine sono tra i feriti gravi.

L’aggressore, 57 anni, di cui non si conosce né il nome né la motivazione del suo gesto, sarebbe morto dopo il trasporto in ospedale per le ferite che si è procurato accoltellandosi alla gola, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva Nhk, che cita la polizia. “Vi ucciderò”, aveva urlato l’attentatore che teneva coltelli in entrambe le mani.

L’attentato è avvenuto mentre si trovava in Giappone il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha inviato le condoglianze alle famiglie delle vittime, durante una visita a una base navale vicino a Tokyo. Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha chiesto di rafforzare la sicurezza per agi alunni delle scuole elementari.