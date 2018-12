Giappone: Toyota punta a installare un robot in ogni casa

Il colosso nipponico Toyota, dopo aver contribuito a dare un'auto ad ogni famiglia giapponese, punta ad installare un robot in ogni casa. Lo rivela l'agenzia Bloomberg, secondo la quale, Toyota, ben nota per le sue linee di assemblaggio automatizzate, vede in un futuro non lontano i robot, uscire dalle fabbriche per diventare oggetti d'uso comune nelle case. L'obiettivo e' quello di fare dei robot degli elettrodomestici in grado di aiutarti nelle faccende domestiche e anche di offrirti compagnia, in una societa' che invecchia, dove un quarto della popolazione ha piu' di 65 anni e milioni di anziani vivono da soli.

Le macchine sono diventate molto piu' intelligenti nell'ultimo decennio, eppure ogni tentativo di costruirne una che puo' fare cose semplici come caricare una lavatrice, o trasportare generi alimentari incontra lo stesso problema fisico di base: piu' un robot diventa importante e forte, piu' questa macchina diventa pesante e pericolosa. Per questo Toyota punta ad investire 29 miliardi di dollari delle sue riserve di liquidita', per costruire un nuovo centro di ricerca sull'intelligenza artificiale e per affidarlo a un inventore esperto ed affidabile come Gill Pratt, il capo della divisione intelligenza artificiale dell'azienda giapponese.