Gilet gialli, partito anche in Italia: l'ex M5s Bussu deposita il simbolo

La rivoluzione italiana dei gilet gialli parte dalla Sardegna. Il movimento di protesta che ha messo sottosopra la Francia è sbarcato anche nel Belpaese ed è pronto a fare proseliti in tutto lo Stivale. Il partito è in fase di costruzione ma il simbolo è già pronto. Lo scorso 10 dicembre - scopre l'Adnkronos spulciando il database dell'Ufficio brevetti e marchi del Mise - è stato infatti depositato il logo 'gilet gialli', con tanto di giubbotto catarifrangente e striscia tricolore. Un marchio che ha stuzzicato l'appetito di molti esponenti politici che già avrebbero fatto offerte economiche al titolare.

Proprietario del simbolo è Salvatore Bussu di Alghero, imprenditore agricolo e vecchia conoscenza del Movimento 5 Stelle sardo. Bussu è stato infatti membro del meet-up della sua città e in occasione delle ultime 'regionarie' ha partecipato alla consultazione online su Rousseau per la scelta del candidato alla presidenza della Regione Sardegna, classificandosi settimo. Interpellato in merito, Bussu non nasconde l'ambizione del nuovo movimento ispirato ai gilets jaunes transalpini. "La struttura del partito - dice Bussu all'Adnkronos - è a buon punto. Vogliamo portare avanti un discorso serio, certamente non con i toni che ci sono in Francia. Questo progetto coinvolge già tante persone: ce la metteremo tutta, non sarà una cosa improvvisata".