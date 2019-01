Gilet gialli: atto nono, attesa protesta più forte

Gilet gialli: atto nono, attesa protesta piu' forte

I 'gilet gialli' tornano in piazza per l'atto nono di protesta contro il governo. Il ministero dell'Interno teme che i manifestanti saranno di piu', rispetto alla settimana scorsa, e piu' agguerriti. Sabato scorso sono scese in piazza 3.500 persone a Parigi, 5 mila a Bordeaux e 50 mila in tutta la Francia. Per la prima volta, i 'gilet gialli' hanno annunciato l'intenzione di spostare l'evento principale a Bourges, nel centro della Francia, a sud di Parigi. La prefettura ha pero' vietato, per prevenzione, qualsiasi manifestazione nel centro storico della citta', autorizzandone una nella vicina piazza Se'raucourt. Musei, giardini, biblioteche e il Municipio sono stati chiusi, i commercianti hanno in programma di aprire comunque. Le azioni di protesta sono state annunciate in diverse citta' tra cui Bordeaux, Marsiglia, Tolosa, Lione, Strasburgo, Lille, Nantes e Rennes. A Parigi, il portavoce del movimento, E'ric Drouet, ha convocato un raduno a meta' pomeriggio nel piazzale de La De'fense. Potrebbe pero' essere l'ennesima esca per i giornalisti e le forze dell'ordine, come avvenuto qualche settimana fa con l'evento a Versailles. Il governo, da parte sua, torna a schierare uomini e mezzi in numeri importanti per evitare il ripetersi delle violenze dello scorso weekend. Saranno nuovamente posizionati 14 veicoli corazzati della gendarmeria e non meno di 80 mila poliziotti e gendarmi dispiegati su tutto il territorio nazionale. Edouard Philippe ha annunciato questa settimana un dispositivo paragonabile a quello dell'8 dicembre scorso. Ad aumentare i timori c'e' anche la possibile partecipazione alle proteste dalla comunita' rom in seguito all'arresto di Christophe Dettinger, l'ex pugile accusato di aver colpito i gendarmi sabato scorso.

Belgio: manifestante dei gilet gialli muore investito da tir

Un manifestante dei 'gilet gialli' e' stato investito e ucciso da un tir, in un incidente, sull'autostrada E25 nell'est del Belgio. Si tratta del primo decesso nel Paese da quanto sono cominciate le manifestazioni dei 'gilet gialli'. L'incidente - riporta l'agenzia di stampa belga - e' avvenuto intorno alle 19 nella citta' di confine di Vise sulla E25 che collega Liegi in Belgio a Maastricht, in Olanda. L'uomo e' stata investito perche' l'autista del mezzo "non l'avrebbe visto", ha riportato il quotidiano regionale L'Avenir sul suo sito web. E' morto all'istante. Il movimento dei 'gilet giall', nato in Francia il 17 novembre, e' stato esportato molto rapidamente in Belgio, in particolare nella regione francofona della Vallonia. La protesta iniziale sui prezzi del carburante ritenuti troppo alti e' stata eclissata a favore di una protesta rivolta piu' in generale alla richiesta di un maggiore potere d'acquisto