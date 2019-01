Gilet gialli, Brigitte Bardot: "Capisco la loro rabbia, Macron non convince"

Gilet gialli: Brigitte Bardot a sorpresa, "capisco la loro rabbia"

"Capisco quello che stanno vivendo, la loro rabbia quotidiana": l'appoggio ai gilet gialli viene da un'icona sexy di tutti i tempi, la famosa stella del cinema francese Brigitte Bardot. Al quotidiano francese Midi Libre, la star, anche animalista convinta, ha osservato: "Quando vedo che milioni di euro sono utilizzati per cose di una futilita' inimmaginabile, quando vedo che i politici si spostano in aerei privati, auto, con autisti ... Tutto questo denaro speso e' insopportabile". E in tutto cio', ha aggiunto, le risposte del presidente francese Emmanuel Macron non sono "convincenti".

Gilet gialli: Macron, estrema violenza contro la Repubblica

"Ancora una volta una violenza estrema contro la Repubblica". Con queste parole il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha commentato gli attacchi di oggi contro "i simboli e i rappresentanti della Repubblica. Chi commette questi atti - prosegue Macron su twitter - dimentica il cuore del nostro patto di civilta'. Giustizia sara' fatta. Tutti devono far prevalere il dialogo".