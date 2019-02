Gilet gialli compiono 3 mesi. Scontri a Parigi, Nantes e Tolosa

Gilet gialli: tre manifestanti travolti da un'auto a Rouen

Tre 'gilet gialli' sono rimaste leggermente ferite da una macchina che cercava di attraversare la loro manifestazione pomeriggio a Rouen. Secondo la prefettura di Seine-Maritime, i tre manifestanti sono stati "travolti" verso le 16:30 da un veicolo che stava tentando di attraversare il blocco. L'auto ha accelerato e tre persone sono rimaste ferite. Sono state portate all'ospedale universitario di Rouen. Fonti della polizia hanno detto che l'autista, che era con sua moglie e il bambino, si e' trovato in mezzo ai manifestanti che hanno attaccato l'automobile, salendoci sopra e lanciando oggetti. L'automobilista si e' spaventato. Ha lasciato la scena prima di andare alla stazione di polizia piu' vicina.

Gilet gialli: scontri a Parigi, Nantes e Tolosa

Primi scontri nell'Atto XIV della mobilitazione dei 'gilet gialli'. A Parigi, scrive Le Parisienne sul proprio sito, la polizia ha evacuato la spianata degli Invalides, nei pressi della Torre Eiffel, usando i lacrimogeni. A Tolosa, i video pubblicati sui social network intorno alle 16 mostrano che la polizia ha iniziato a usare gas lacrimogeni. Scene simili sono state girate a La Rochelle, Nantes e Le Mans, dove "vetrine e arredi urbani" sono stati danneggiati, secondo la prefettura.

Gilet gialli compiono 3 mesi e sono più di 10mila nelle strade di Parigi

A tre mesi dall'inizio del movimento di protesta, migliaia di 'gilet gialli' sono tornati a sfilare a Parigi. E diverse manifestazioni sono state organizzate anche altrove in Francia. Nonostante dunque si cominci ad avvertire un inizio di stanchezza nell'opinione pubblica (mercoledi' per la prima volta, e' emerso da un sondaggio che la maggioranza dei francesi, il 56%, vorrebbe la fine delle proteste), il movimento non si sgonfia. Nella capitale francese, roccaforte tradizionale della mobilitazione, una folla impressionante ha sfilato lungo gli Champs-Elyse'es: un corteo di diverse migliaia di persone da Place de l'Etoile ha camminato lungo i celebri viali, prima di attraversare la Senna verso un altro boulevard. Sotto il sole splendente, i manifestanti hanno sfilato tranquillamente, in un clima pacifico, lanciando pero' slogan ostili al governo e alla polizia. Contemporaneamente altri atti di protesta erano in corso altrove (Rouen, Le Havre, Tarbes e Strasburgo). Lanciato il 17 novembre e propagatosi grazie ai social network come protesta per le maggiori imposte sul carburante, il movimento si e' andato via via diffondendo in tutta la Francia; e ha spinto il governo ad una serie di misure sociali ed economiche e ad avviare un dibattito nazionale. Oggi era l'atto XIVesimo della protesta e domani per la prima volta, a tre mesi esatti dalla prima manifestazione del 17 novembre, il movimento scendera' in piazza di domenica.

