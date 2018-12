Gilet gialli, meno manifestanti. Marianne a peto scoperto. Ma ci sono 2morti

Francia: "studenti" in ginocchio e Marianne, i gilet gialli in piazza, ma sono meno rispetto alle scorse settimane

Alcuni ragazzi si sono inginocchiati davanti ai poliziotti, ricordando i liceali umiliati da agenti nel liceo di Mantes-la-Jolie, un gruppo di ragazze ha sfilato in Marianne, a petto nudo.

FRANCIA: PREFETTURA, MENO DI 3MILA GILET GIALLI A PARIGI

Sono meno di 3mila i gilet gialli che manifestano oggi a Parigi. Lo ha reso noto la prefettura, citata dai media francesi. In generale si registra una minore partecipazione alla protesta in tutta la Francia. Secondo fonti di polizia citate da Le Figaro, nel resto del paese si sono mobilitati circa 16mila gilet gialli contro i 22mila di sabato scorso. Al momento si registrano 199 presidi di manifestanti per bloccare le strade, contro i 297 dell'altra settimana.

FRANCIA: 33.500 I 'GILETS JAUNES' SCESI IN PIAZZA IN TUTTO IL PAESE

Sono 33.500 i 'Gilets Jaunes' scesi in piazza in tutta la Francia, ha reso noto il ministero degli Interni ricordando che alla stessa ora sabato scorso, a metà giornata, gli attivisti mobilitati per protestare contro il calo del potere di acquisto erano 77mila. A Parigi hanno preso parte all'"Atto Quinto" (il movimento ha preso in prestito diverse figure della Rivolkuzione francese) della protesta 2.200 persone, quando la scorsa settimana erano stati 10mila.

FRANCIA: GILET GIALLI, 85 FERMI A PARIGI

Al quinto sabato di protesta dei gilet gialli, si riduce il numero di persone fermate dalla polizia. Secondo il bilancio diffuso a metà giornata dalla polizia, a Parigi sono state fermate 85 persone, 46 delle quali sono state poi trattenute. Sabato scorso, a metà giornata si registravano 548 persone fermate.

Gilet gialli a Parigi (foto Lapresse)



FRANCIA: GILET GIALLI, UN ALTRO MORTO AD UN PRESIDIO AL CONFINE CON BELGIO

Nel nord della Francia, al confine con il Belgio, si è registrata un'altra vittima di un incidente stradale provocato da un blocco dei 'gilet gialli'. Secondo quanto ha reso noto la polizia locale, un automobilista è morto a seguito dello scontro tra la sua auto ed un camion che, la notte scorsa, era stato bloccato da un presidio dei 'gilet gialli' vicino al confine con il Belgio, tra Jeumont e Erquelinnes. Si tratta della settimana vittima di incidenti registrati nelle scorse settimane a margine delle mobilitazioni dei 'gilet gialli'.

