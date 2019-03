Gilet gialli, Parigi caos: negozi saccheggiati sugli Champs-Elyse'es

Gilet gialli: Castaner, a Parigi 7-8 mila, 1.500 ultra-violenti

Sono tra i 7 e gli 8 mila i manifestanti che hanno preso parte all'ennesimo sabato di mobilitazione dei 'gilet gialli' francesi, l'atto XVIII della protesta contro il presidente Emmanuel Macron. E' la stima fatta dal ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, secondo cui tra loro vi sono circa "1.500 ultra-violenti". "All'interno dei 7-8 mila manifestanti, vi sono piu' di 1.500 ultra-violenti che sono venuti per distruggere e fare guerriglia", ha spiegato il ministro durante una visita al quartier generale della polizia di Parigi. "Lo hanno fatto stamattina presto, cercando di assaltare l'Arc de Triomphe, sicuramente orgogliosi dei saccheggi compiuti il primo dicembre scorso", ha aggiunto Castane

Gilet gialli: a fuoco agenzia banca sugli Champs Elyse'e

I manifestanti dei 'gilet gialli' hanno dato fuoco alla filiale di una banca sugli Champs Elyse'e a Parigi. Lo riferisce BfmTv. Dall'edificio esce una densa colonna di fumo che non permette ancora ai pompieri di intervenire. L'emittente parla di "impressionante incendio"

Gilet gialli: danni a negozio Hugo Boss e ristorante Le Fouquet's

Tra i locali danneggiati dai manifestanti che stanno partecipando al corteo dei 'gilet gialli' a Parigi ci sono anche il negozio di Hugo Boss e lo storico ristorante Le Fouquet's, sugli Champs Elyse'es.

Gilet gialli: negozi saccheggiati sugli Champs-Elyse'es a Parigi

Alcuni manifestanti, che hanno preso parte alla protesta dei 'gilet gialli' a Parigi, stanno saccheggiando alcuni negozi sugli Champs-Elyse'es. La polizia ha risposto con lanci di gas lacrimogeni e con proiettili di gomma. Secondo un primo bilancio comunicato dalla prefettura, sono state fermate 20 persone. Di tratta del XVIII sabato di protesta organizzato dai 'gilet gialli'contro le politiche del governo in Francia.

Gilet gialli: movimento al punto di svolta, piu' polizia a Parigi

Forte mobilitazione delle forze dell'ordine oggi in Francia, per il 18 Atto dei 'gilet gialli'. E' il primo sabato dopo la conclusione, proprio ieri, del Grande dibattito nazionale voluto dal presidente Emmanuel Macron e la mobilitazione potrebbe tornare ai livelli piu' alti, in particolare a Parigi, secondo quanto scrive il sito del quotidiano Le Monde. Per il movimento, quello di oggi potrebbe essere un "punto di svolta" e la polizia si aspetta di vedere un forte aumento del numero di manifestanti "ai livelli di gennaio", non certo ai 30.000 in tutto il Paese di sabato scorso.