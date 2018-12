Gilet gialli, Parigi è blindata. Scontri, lacrimogeni e un morto

Gilet gialli, lacrimogeni e scontri a Parigi Un altro morto: è il settimo. La vittima è una 44enne. La donna era in moto col marito che, alla vista di un blocco stradale dei gilet gialli, ha fatto inversione. Un'auto li ha travolti.

FRANCIA: POLIZIA, A PARIGI UN MIGLIAIO DI GILET GIALLI A MANIFESTARE

La polizia parigina stima che alle 11 di questa mattina vi erano un migliaio di gilet gialli a manifestare a Parigi. Mentre, a conferma che la situazione è molto diversa da quella di una settimana fa, sono state fermate 43 persone, contro le 420 fermate alla stessa ora sabato scorso. La manifestazione più numerosa si sta registrando in place de l'Opéra, dove i gilet gialli hanno osservato un minuto di silenzio per le persone che sono morte in incidenti stradali registrati dall'inizio del movimento, secondo quanto riporta Le Monde.

Francia, Parigi blindata. Gilet gialli sono in forte calo

Sembrano essere, almeno per il momento, pochi i 'gilet gialli' che hanno risposto all'appello dei portavoce del movimento a protestare per il quinto sabato consecutivo a Parigi, nonostante gli appelli alla responsabilità fatti dopo l'attentato di Strasburgo e le concessioni di Emmanuel Macron. E' quanto riporta il sito di Le Figaro, sottolineando come nelle strade del centro della capitale francese questa mattina vi siano più poliziotti che dimostranti.

Gilet gialli, sit-in pacifico nel centro di Parigi

Tra i 300 ed i 500 gilet gialli, precisa ancora il sito del quotidiano, i gilet gialli che hanno iniziato a sfilare lungo gli Champs-Elysées cantando la Marsigliese. Anche oggi la polizia francese ha attuato un massiccio dispositivo di sicurezza bloccando gli accessi a tutti i siti istituzionali della capitale. Sono stati disposti controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie e chiuse anche alcune stazioni della metropolitana.

Secondo fonti della polizia, citate sempre da Le Figaro, questa mattina sono state fermate 25 persone, otto delle quali sono state poi arrestate. La mattina dell'otto dicembre, il giorno in cui i 'gilet gialli' hanno messo a ferro e fuoco Parigi, alle 10 del mattino la polizia aveva già fermato 320 persone.