Gilet gialli vs Macron. Champs-E'lyse'es, lacrimogeni della polizia. 700 fermi

Gilet gialli bloccano la frontiera a Ventimiglia

I gilet gialli hanno bloccato la frontiera franco-italiana di Ventimiglia. Bloccati tutti i mezzi in entrata e in uscita dal territorio italiano con relativa coda di diversi chilometri.

FRANCIA: 31.000 GILET GIALLI IN STRADA, 8.000 A PARIGI

Circa 31.000 persone sono scesi in piazza sinora in Francia nella nuova giornata di manifestazioni dei gilet gialli. A Parigi, in particolare, i manifestanti sono circa 8000. La partecipazione è in calo rispetto a quella registrata una settimana fa: a metà giornata, sabato 1 dicembre, in tutta la Francia erano segnalate 36.000 persone, come rende noto Laurent Nuñez, segretario di stato all'Interno.

Gilet gialli vs Macron. Champs-E'lyse'es, lacrimogeni della polizia.

La polizia ha lanciato lacrimogeni contro una folla di manifestanti ai margini degli Champs-E'lyse'es, a Parigi. Lo riporta il canale Rtl. Intanto, le autorita' hanno riferito che in vista del raduno dei 'gile gialli' nella capitale francese, sono state fermate e controllate circa 700 persone.

Nell'area sono radunati circa 1.500 manifestanti, che vengono tenuti alla larga in questo modo dalle vetrine dei negozi e dall'Arco di Trionfo. Intanto, a place Beauveau, sede del ministero dell'Interno, sono arrivati da un'ora circa il premier, E'douard Philippe, e il titolare del dicastero, Christophe Castaner.

Gilet gialli: polizia nei punti nevralgici Parigi, circa 700 fermi

La polizia francese ha fermato circa 700 persone a Parigi, a pochi minuti dall'inizio dei raduni in tutto il paese dei "gilet gialli", che hanno promesso per oggi "l'assalto finale" alla politica di Emmanuel Macron. Gli agenti stanno presidiando e controllando i punti i cui stanno convergendo i manifestanti. Questa mattina era stato riferito di 34 fermi di persone trovate in possesso di maschere, fionde, e martelli.