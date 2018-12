Gilet gialli vs Macron. Champs-E'lyse'es, lacrimogeni polizia. 1000 fermi in tutta la Franci

Più di 950 persone sono state fermate in tutta la Francia per le proteste dei gilet gialli e 724 sono poste sotto custodia. Lo rivela una fonte della polizia citata da Le Figaro. A Parigi secondo la prefettura ci sono stati 651 fermi, di cui 536 in custodia.

Gilet gialli: a Bruxelles, 400 arresti e un poliziotto ferito

Almeno 400 persone fermate e un poliziotto rimasto ferito: e' il bilancio della giornata di proteste dei 'gilet gialli" a Bruxelles, dove era sceso in piazza un migliaio di manifestanti. Il poliziotto e' stato ferito al volto, ma non e' in pericolo di vita, ha riferito una portavoce della polizia di Bruxelles. Alcuni "gilet gialli" hanno lanciato oggetti contundenti, tra cui ciottoli, all'indirizzo delle forze dell'ordine schierate nel quartiere delle istituzioni europee, che era stato completamente chiuso alla circolazione di veicoli e pedoni

Gilet gialli: feriti anche 2 giornalisti da proiettili flash-ball

Nelle proteste dei 'gilet gialli' a Parigi, sono rimasti feriti anche due giornalisti del quotidiano Le Parisien, raggiunti da proiettili di gomma del tipo flash-ball: uno e' stato colpito al collo e uno al ginocchio. Uno di loro ha perso conoscenza ed e' stato anche brevemente ricoverato in ospedale. "Il poliziotto mi ha detto: 'scusami, puntavo a un altro'", ha raccontato il giornalista

Alta tensione sugli Champs-Élysées, dove la polizia ha fatto ricorso ad un massiccio lancio di lacrimogeni. Come riferisce Le Figaro, nel corteo di gilet gialli si sarebbero infiltrati provocatori che avrebbero lanciato oggetti contro le forze dell'ordine.

Gilet gialli: una trentina di feriti e oltre 720 fermati a Parigi

Sono una trentina le persone rimaste ferite nelle proteste dei 'gilet gialli' a Parigi, dove le forze di sicurezza hanno fermato -il bilancio si riferisce a meta' pomeriggio- piu' di 720 persone, di cui la maggior parte sono state trattenute in custodia e oltre mille sono state interpellate. Tra i trenta feriti, tre sono agenti. Per Parigi e' stata un'altra giornata molto difficile, la quarta da quando sono cominciate le proteste dei 'gilet gialli'. I principali punti di scontro tra la polizia in assetto antisommossa e i manifestanti si sono registrati lungo tutti gli Champs Elysees, ad Avenue Marceau e a Rue de Courcelles, dove diverse auto sono state bruciate e sono state erette barricate. La polizia antisommossa ha usato gas lacrimogeni, idranti e fatto cariche. In precedenza, c'erano stati scontri soprattutto nella zona dei Grands Boulevards, sugli Champs Elyse'es e sulla tangenziale a rapido scorrimento della citta'. Secondo i dati forniti a mezzogiorno dal segretario di Stato, Laurent Nunez, l'appello dei 'gilet gialli" ha mobilitato 31.000 persone in tutta la Francia, 8.000 dei quali a Parigi. Il movimento dei 'gilet gialli', che prendono il nome dal giubbotto catarifrangente che si deve sempre portare in auto, ha preso il via come protesta contro l'aumento delle tasse sul carburante e poi si e' amplificato come movimento di ribellione alle politiche del governo e oggi si accompagna alla richiesta di dimissione a gran voce del presidente, Emmanuel Macron.

Gilet gialli bloccano la frontiera a Ventimiglia

I gilet gialli hanno bloccato la frontiera franco-italiana di Ventimiglia. Bloccati tutti i mezzi in entrata e in uscita dal territorio italiano con relativa coda di diversi chilometri.

FRANCIA: 31.000 GILET GIALLI IN STRADA, 8.000 A PARIGI

Circa 31.000 persone sono scesi in piazza sinora in Francia nella nuova giornata di manifestazioni dei gilet gialli. A Parigi, in particolare, i manifestanti sono circa 8000. La partecipazione è in calo rispetto a quella registrata una settimana fa: a metà giornata, sabato 1 dicembre, in tutta la Francia erano segnalate 36.000 persone, come rende noto Laurent Nuñez, segretario di stato all'Interno.

La polizia ha lanciato lacrimogeni contro una folla di manifestanti ai margini degli Champs-E'lyse'es, a Parigi. Lo riporta il canale Rtl. Intanto, le autorita' hanno riferito che in vista del raduno dei 'gile gialli' nella capitale francese, sono state fermate e controllate circa 700 persone.

Nell'area sono radunati circa 1.500 manifestanti, che vengono tenuti alla larga in questo modo dalle vetrine dei negozi e dall'Arco di Trionfo. Intanto, a place Beauveau, sede del ministero dell'Interno, sono arrivati da un'ora circa il premier, E'douard Philippe, e il titolare del dicastero, Christophe Castaner.

Gilet gialli: polizia nei punti nevralgici Parigi, circa 720 fermi

La polizia francese ha fermato circa 720 persone a Parigi, a pochi minuti dall'inizio dei raduni in tutto il paese dei "gilet gialli", che hanno promesso per oggi "l'assalto finale" alla politica di Emmanuel Macron. Gli agenti stanno presidiando e controllando i punti i cui stanno convergendo i manifestanti. Questa mattina era stato riferito di 34 fermi di persone trovate in possesso di maschere, fionde, e martelli.