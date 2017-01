Giocattoli tossici per bambini. Un milione di articoli sequestrati

Giocattoli

Oltre 1.5 milioni di articoli di merce pericolosa, tra cui giocattoli, materiale elettrico e decine di confezioni di colla dannosa per la salute dei bambini che la utilizzano a scuola, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Torino. L'operazione, partita dal controllo di un negozio gestito da un imprenditore cinese, che non esitava a falsificare i certificati di conformita' per vendere gli articoli, ha portato a individuare l'importatore del materiale. Si tratta di un imprenditore cinese, proprietario di un maxi capannone a Milano, nella Chinatown lombarda, dove e' avvenuto il sequestro. I due imprenditori, oltre alle sanzioni amministrative, rischiano fino a quattro anni di carcere.