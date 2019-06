Gioco erotico finito male: parte un colpo dalla pistola. Muore 24enne

Doveva essere un divertimento ma è finito in tragedia. E' quanto successo in Florida, a Valrico, negli Stati Uniti, come riferisce la Cbs. Una coppia di ragazzi usa una pistola carica come gioco erotico , ma parte un colpo.

Gioco erotico finito male: parte un colpo dalla pistola. Muore 24enne - IL GIOCO

Utilizzavano una pistola carica come gioco sessuale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia il ragazzo si trovava sul bordo del letto e la ragazza era tra le sue gambe nella casa di lui. All'improvviso è partito il colpo che ha inflitto alla ragazza, appena 24enne, una ferita poi rivelatasi mortale.

Gioco erotico finito male: parte un colpo dalla pistola. Muore 24enne - PERCHE'

È successo a Valrico, in Florida, negli Stati Uniti: la vittima è Paloma Williams e a sparare è stato il suo ragazzo Andrew Charles Shinault, di 23 anni. I due si frequentavano da poche settimane. I due avrebbero utilizzato una pistola carica per “gratificazione e eccitazione sessuale”.

Gioco erotico finito male: parte un colpo dalla pistola. Muore 24enne - LA RICOSTRUZIONE

Il ragazzo ha raccontato agli inquirenti che si occupano del tragico caso che entrambi “hanno sfregato” la sua pistola, una Taurus da 9mm, sopra i corpi l’uno dell’altro, prima di premere accidentalmente il grilletto. A nulla è servita la precipitosa chiamata ai suoi genitori per chiedere aiuto: Paloma è stata ricoverata in ospedale ed è morta qualche ora dopo.

Gioco erotico finito male: parte un colpo dalla pistola. Muore 24enne - L'ACCUSA

Il ragazzo ha inoltre ammesso che erano entrambi sotto effetto di droghe: lui aveva infatti fatto uso di anfetamina mentre Paloma era forse sotto l’effetto di fentanil, un potente oppioide. Secondo Shinault la ragazza ha disattivato per sbaglio il fermo di sicurezza dell’arma mentre ci giocava. Tuttavia quest’ipotesi non convince gli inquirenti che hanno accusato il 23enne di omicidio colposo.