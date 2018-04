Napolitano ricoverato: cardiochirurgo, presidente continua a migliorare

"Il presidente Napolitano continua a migliorare, si comincia a pensare ad un possibile trasferimento al reparto di degenza". Lo ha detto nel bollettino medico emesso alle 12 il professor Francesco Musumeci, il primario di cardiochirurgia dell'ospedale San Camillo che ha operato il presidente emerito della Repubblica.

"Finche' e' in terapia intensiva non possiamo sciogliere la prognosi, pero' siamo molto ottimisti, nelle prossime 24 ore valuteremo il trasferimento in degenza" ha affermato il cardiochirurgo. "Napolitano sta reagendo molto bene per una persona di 93 anni, la sua reazione e' fuori dal previsto, veramente straordinaria. Ha fatto una piccola colazione, le funzioni di organo sono in via di normalizzazione e ha iniziato una fisioterapia attiva". Il professore ha aggiunto che questa mattina gli ha parlato. "Il presidente emerito e' perfettamente vigile, ci ha ringraziato del nostro impegno, dell'intervento che abbiamo fatto e ha voluto stringerci la mano in segno di gratitudine. E' assolutamente presente e ha anche i suoi occhiali. E' stato molto contento della partecipazione di tutti a questo suo momento particolare" ha concluso il professor Musumeci sottolineando che "sapeva della visita che gli hanno fatto il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e del presidente del Senato".

Napolitano, polizia postale indaga su insulti social

Gli uffici della polizia postale si sono già "attivati nei termini di legge" in merito agli auspici di morte e ai pesanti insulti di cui è stato vittima in queste ore il presidente emerito della repubblica Giorgio Napolitano, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ironia macabra anche da alcuni militanti grillini che, commentando sul blog delle Stelle l'incontro Di Maio-Fico, avevano legato il malore di Napolitano al possibile accordo Pd-M5s.