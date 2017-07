Napolitano in vacanza di lusso in Alto Adige. Scoppia la polemica: "Chi paga?"

Giorgio Napolitano, Presidente Emerito della Repubblica Italiana, torna per il quinto soggiorno consecutivo in vacanza in Alto Adige, assieme all'inseparabile moglie Clio. E fin qui nulla da eccepire. Secondo il quotidiano Alto Adige, "Re Giorgio", come viene spesso apostrofato, è sceso all'hotel Bad Moos di Sesto Pusteria, albergo 4 stelle Superior incluso fra le 100 migliori SpA d'Italia, consigliatogli vivamente dall'amico Emanuele Macaluso, ex Senatore del PCI poi PDS, che lo attendeva all'ingresso dell'hotel. E fin qui sempre nulla da eccepire.

La polemica, tuttavia, scoppia nel momento in cui l'articolo dell'Alto Adige in questione viene pubblicato sulla pagina facebook del giornale di cui sopra. Polemica ripresa da Guido Liberati sul Secolo D'Italia, che ha raccolto un florilegio di commenti infuriati contro la vacanza in Val Fiscalina dell'ex Capo dello Stato. "«Sarebbe interessante sapere chi paga queste ferie a Napolitano e consorte», chiede per esempio un lettore. Mentre altri utenti hanno domandato se in hotel sono presenti i “45 uomini della scorta” del presidente emerito".

Il Secolo d'Italia riporta anche l'indiscrezione della testata online Stol.it che rivela il nome della suite in cui alloggia la coppia presidenziale nelle due settimane di soggiorno, ovvero la suite Hanhstal - Gallo Cedrone - "di 55 metri quadri, per 227 euro a persona a notte, mezza pensione. Bevande escluse". Stando alla ricostruzione delle varie testate suddette, dunque, il soggiorno dei soli coniugi Napolitano - senza le bevande - costerebbe 6356 euro, quasi 12 milioni e 400 euro delle vecchie lire. Ovviamente alla somma va aggiunto il costo del soggiorno degli uomini della scorta, moltiplicato per il loro numero effettivo. Quanti sono gli uomini di scorta che accompagnano i Napolitano sulle Dolomiti, e il tutto a spese di chi? Questo è il dilemma.