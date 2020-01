Gip di Avellino: nel viadotto Cerrano sull'A14 le pile si sono spostate di 7cm

Il contenuto del provvedimento con cui il gip di Avellino Fabrizio Ciccone motiva il “divieto assoluto di transito” per i mezzi pesanti disposto sul passante tra Pescara Nord e Pineto sull’A14: “Per mitigare i rischi connessi al diffuso ammaloramento dell’opera”.

"Le stampelle" con cui è stato costruito il viadotto hanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della mezzeria, schiacciate l'una sull'altra...", mentre in "corrispondenza delle pile... sono presenti degli spostamenti in profondità dell'ordine di sette centimetrì".

E' uno dei passaggi del documento, anticipato dall'agenzia Ansa, con cui il gip di Avellino, Fabrizio Ciccone, nel provvedimento che dispone il "divieto assoluto di transito" ai mezzi pesanti sul viadotto Cerrano dell'A14, tra Pescara Nord e Pineto. Insomma, una situazione di "criticità" della struttura - accertata da un sopralluogo già nel 2018 - che ha portato alla decisione di limitarne il traffico.