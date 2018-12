Giulia Grillo: "Pandoro come il Pd, senz'anima". Polemica sulla ministra

NATALE, GIULIA GRILLO: "PREFERISCO IL PANETTONE, PANDORO SENZ'ANIMA UN PO' COME IL PD"

- "Preferisco il panettone tutta la vita perché, diciamolo, il pandoro è senz'anima". Ad esprimere la sua preferenza sul 'dilemma di Natale' di ogni italiano è il ministro della Salute, Giulia Grillo, ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Radio Rai 1. I conduttori però incalzano: "Allora il pandoro le ricorda un po' il Pd?", chiedono. "Ecco bravi - dice Grillo - il pandoro è senza sostanza, ti rimane un po' pesante". Il panettone invece è più simile al M5S? "Sì, è molto più saporito", risponde il ministro. Ironia anche sul nome del figlio neonato del ministro, Andrea, uguale a quello scelto da Alessandro Di Battista per il suo bambino. I conduttori chiedono: "C'è un'indicazione del partito o è stata una vostra scelta libera, oppure è stato selezionato con la piattaforma Rosseau?". "No, più semplicemente era il nome di mio suocero", ha risposto divertita Grillo.

POLEMICA SU GIULIA GRILLO PER LE FRASI SUL PANDORO

"La ministra della Salute Grillo ha perso un'occasione per tacere. Il pandoro fa parte della più alta tradizione dolciaria italiana di cui andiamo fieri. Se per lei "è come il Pd" allora siamo orgogliosi, come lo siamo di tutti quei lavoratori che hanno salvato la Melegatti". Lo scrive su Twitter la parlamentare veronese Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, commentando le parole di Giulia Grillo che ha definito il dolce veronese senz’anima. Ma anche altri si sono scagliati contro il ministro per le parole sul pandoro, compreso il consigliere regionale del Veneto Alessandro Montagnoli, cha detto lapidario: "Parole vergognose".