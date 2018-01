Giustizia, a Milano nasce il codice dei diritti degli indifesi

Giustizia: nasce a Milano il codice dei diritti degli indifesi

Raccoglie le principali leggi a difesa dei soggetti fragili il nuovo 'Codice dei diritti degli indifesi' a cura dell'Ordine degli avvocati di Milano e presentato questa mattina al Palagiustizia, nel capoluogo lombardo, alla presenza, tra gli altri, del presidente dell'ordine degli Avvocati Remo Danovi'. Il volume nasce con lo scopo di essere uno strumento per consultare con facilita' la legislazione vigente, ed e' dedicato non solo ad avvocati e magistrati, ma anche agli operatori e ai volontari dell'assistenza, del terzo settore, dei servizi sociali, della scuola e della prima accoglienza.

Questa sorta di 'manuale' si divide in tre ambiti di applicazione, nei quali il protagonista e' "potenzialmente indifeso" oppure e' stato "vittima" di atti specifici: il primo riguarda le persone con disabilita', il secondo i minori e il terzo le vittime di violenza. Il 'catalogo' e' preceduto anche da un inquadramento dei principi costituzionali e sovranazionali: dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea alle principali convenzioni internazionali e a protezione dei soggetti deboli. "Con questo libro vogliamo onorare la nostra funzione sociale - ha spiegato Danovi' - e trasferire i principi di sensibilita' e giustizia che sono alla base del nostro lavoro anche all'esterno. Lo scopo e' fare in modo che i conflitti che riguardano i soggetti indifesi non solo vengano combattuti, ma soprattutto prevenuti ed evitati".