Giustizia, assalto Davigo: "Inaccettabile che i giudici li scelga il governo"

"Il Governo ha mandato a casa 400 magistrati con lo slogan 'largo ai giovani'. Chiunque puo' prendere atto del fatto che tra il bando di un concorso e l'ingresso in servizio del primo magistrato di quel concorso passano quattro anni. Allora avrebbe dovuto essere prevista una adeguata temporizzazione che non c'e' stata. Qui siamo soltanto nell'ambito della politica degli slogan".

Cosi' Piercamillo Davigo, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano, che in un passaggio centrale del suo breve discorso ha aggiunto: "Successivamente e' stata introdotta una proroga per i magistrati degli uffici direttivi e per altri 18 magistrati. Questo non e' accettabile perche' apre alla possibilita' che sia il Governo a decidere chi fa il giudice: questo l'Associazione nazionale magistrati ha deciso all'unanimita' di non poterlo accettare, e non e' in discussione l'autorita' dei prorogati, che sono certamente i migliori. Ma se passa il principio, qualche altro Governo potrebbe scegliere i peggiori. Ecco perche' non possiamo accettarlo".