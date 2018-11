Giustizia: attacco hacker alle pec, colpite 500 mila caselle di posta

Giustizia: attacco hacker a pec, colpite 500 mila caselle posta

Tremila tra soggetti pubblici e privati, oltre 30 mila domini e mezzo milione di caselle email, 98 mila delle quali della pubblica amministrazione. E' Roberto Baldoni, vicedirettore del Dis responsabile del cyber a fornire i numeri dell'attacco hacker ad un fornitore di servizi di posta elettronica certificata che ha avuto, tra le sue conseguenze, il blocco dei tribunali italiani.

"Si e' trattato di un attacco grave, il piu' grave dal gennaio 2018 - ha ammesso Baldoni - portato sicuramente da fuori Italia, da una serie di ip sparsi per il mondo. La Polizia postale sta indagando ma per ora e' possibile dire che sono stati esfiltrati i dati personali e le password cifrate dei titolari delle pec ma non documenti".