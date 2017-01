Giustizia, il procuratore: "A Milano collasso, gravi infiltrazioni mafiose"

MILANO, GRIDO DI DOLORE DEL PROCURATORE GENERALE: "SIAMO AL COLLASSO, MANCA ORGANICO"

Dall'inaugurazione dell'anno giudiziario milanese arriva il 'grido di dolore' del procuratore generale Roberto Alfonso che parla di "collasso" in relazione alle carenze del personale. "Pur apprezzando davvero gli sforzi del Ministro della Giustizia Orlando - si legge nella sua relazione - non si puo' non osservare che, a fronte di una crisi ormai cronica della giustizia, tutto cio' che rimane e' un bando di concorso per l'assunzione di 800 assistenti giudiziari. Ossia meno del 10 per cento delle vacanze degli organici del personale amministrativo". "Il mancato adempimento agli obblighi imposti al Ministro della Giustizia dall'art.110 della Costituzione non consente al sistema di rispondere adeguatamente alle esigenze del cittadino - prosegue il magistrato - rallenta le aspettative delle imprese; non rende competitivo il paese; non consente di uniformarsi al dettato costituzionale della ragionevole durata del processo; rende difficoltoso il rispetto del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale per l'inadeguatezza delle risorse". Secondo Alfonso, "il malfunzionamento della giustizia ha instaurato un rapporto anomalo tra Stato e cittadino, conseguenza della compromissione della fiducia nei rapporti intersoggettivi verso le istituzioni". "Ancora una volta e non ci stancheremo mai di farlo - conclude Alfonso - invochiamo un intervento urgente e serio del Governo affinche' adotti tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento della giustizia, per dare al cittadino la speranza che i suoi diritti siano riconosciuti in tempi ragionevoli".

"GRAVISSIME INFILTRAZIONI MAFIOSE A MILANO"

Le infiltrazioni di una "organizzazione criminale", che avrebbe agito per "agevolare l'associazione mafiosa denominata 'Cosa Nostra', nei lavori di "Fiera Milano spa" sono un fatto "assai grave per la citta' di Milano". Lo scrive il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario che verra' letta dal magistrato. L'indagine della Dda di Milano ha portato a 11 arresti nel luglio scorso per presunte infiltrazioni criminali all'interno della societa' che e' stata in parte commissariata.