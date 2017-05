Giustizia, Saguto e Papa verso l'espulsione dall'Anm

I magistrati Silvana Saguto e Alfonso Papa verso l’espulsione dall’Associazione Nazionale Magistrati. E’ quanto deliberato dal collegio dei probiviri. Il verbale della seduta in cui sono state prese le decisioni nei confronti di Silvana Saguto e Alfonso Papa è stato trasmesso al presidente dell’Anm Eugenio Albamonte. Si legge nel documento redatto dal collegio dei probiviri: nonostante l’invito a presentarsi davanti al Collegio per rendere dichiarazioni ritenute “opportune”, Silvana Saguto ha invece “fatto pervenire una memoria difensiva con la quale chiedeva il rinvio della trattazione a data da destinarsi”.

I probiviri dunque hanno deliberato all’unanimità di proporre al Cdc dell’Associazione Nazionale Magistrati “la sanzione disciplinare dell’espulsione dall’Anm”. Per quel che riguarda, invece, il procedimento a carico di Papa, il Collegio osserva che il magistrato “più volte invitato a comparire per essere sentito e/o produrre documentazione a discolpa, di fatto non si è mai presentato”. Considerato, si legge ancora sul verbale, che “dagli atti acquisiti emerge un comportamento lesivo dei doveri di indipendenza, imparzialità e correttezza” e rilevate “condotte di eccezionale gravità sotto il profilo etico”, anche in questo caso il Collegio propone la sanzione disciplinare dell’espulsione da Anm.