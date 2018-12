Gli ecologisti comprano le dune di Chia in Sardegna

Una buona notizia per quanti si occupano di ambiente ed è tanto più gradita quanto viene da privati.

Da tempo esiste ed è attiva una organizzazione ambientale chiamata “Gruppo di Intervento Giuridico” (Grig) di cui è Presidente ed anche fondatore Stefano Deliperi.

L’associazione ecologista ha così comprato per 100.000 € (di cui 50.000 versate di tasca propria ed altri 50.000 che si spera possano essere raggranellati con donazioni web) un vero piccolo paradiso: le dune di Chia, in Sardegna (località Su Giudeu): 4 ettari, 300 metri di sabbia e incoronata da Legambiente come la più bella d’Italia.

Il proprietario l’aveva ereditate e subito dei ricchi arabi avevano cominciato a ronzargli attorno e a fargli offerte allettanti. Ma il signore, che per ora vuole mantenere l’anonimato, non ha ceduto e nell’eventualità che questa perla del mediterraneo cadesse in mano a speculatori, l’ha venduta al Grig, a prezzo inferiore, rimettendoci economicamente, ma avendo, come lui stesso dice, “la coscienza tranquilla”. In questo modo, come ha dichiarato Deliperi, la spiaggia rimarrà a disposizione di tutti.

A poca distanza dalla spiaggia sta sorgendo (lottizzazione approvata nel lontano 1976) un albergo e un complesso turistico, il Grig si è opposto e la magistratura ha chiesto lo stop.

Queste iniziative meritorie condotte da privati dovrebbero avere anche il supporto del pubblico che così potrebbe salvare, recuperare e mettere a disposizione della comunità oasi incontaminate e meravigliose per cui l’Italia è famosa nel mondo.