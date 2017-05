Gli Obamas non hanno ancora capito la lezione di Trump

Obama non ha ancora capito veramente perché la Clinton e il Partito Democratico Usa hanno perso le elezioni e le ha vinte Trump.

La riprova è il persistere in comportamenti “radical - chic” che fanno infuriare i poveri “veri” e non quelli da “salotto” che tanto piacciono all’élite mondiali e ai “poteri forti” (se ci sono).

L’ultima che ha combinato Barack e la consorte Michelle è un viaggio in un resort in Italia (chi paga?), precisamente a “Borgo Finochieto” (sic), vicino Siena. Oggi attesi indovinate dove? A Firenze dall’amico Renzi…

Con tanto di scorta di caccia americani e solito codazzo di auto.

Intanto sabato c’è stata la cena con tanto di chef (che una volta si chiamavano cuochi e cucinavano meglio) a casa dell’ex ambasciatore Usa, dopo una partita a golf per l’ex Presidente Usa e il solito gelatino radical per la moglie (ma non era per i cibi ipocalorici?).

Quanto batoste elettorali serviranno ancora per far capire loro che sono comportamenti che non si addicono alla “sinistra”, seppur Usa?