Governo, M5s: stop alla prescrizione. Frizioni in vista sulla giustizia

GOVERNO, M5S VUOLE CANCELLARE LA PRESCRIZIONE DOPO IL PRIMO GRADO. FRIZIONI IN VISTA SULLA GIUSTIZIA.

Non solo manovra, condoni e Tav. Nel governo rischia di aprirsi un'altra partita estremamente spinosa, quella sulla giustizia. Il ministro penmtastellato Alfonso Bonafede ha infatti annunciato l'arrivo di un emendamento alla legge anticorruzione per stoppare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Un'idea che va in senso diametralmente opposto a tutte le convinzioni storiche del centrodestra in materia di giustizia. Bisogna ora capire come reagirà la Lega, ma è difficile che la norma possa essere accettata di buon grado dal Carroccio.

PRESCRIZIONE, BONAFEDE: "STOP DOPO IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

"Presenterò un emendamento alla legge anticorruzione, che prevede l'interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado". Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, partecipando a San Giuliano di Puglia all'incontro "Stragi del terzo millennio per colpa di chi?". L'emendamento "è già stato inviato e a breve verrà reso pubblico", ha spiegato Bonafede. "Poi seguirà il suo percorso, saranno fatte proposte, controproposte, esamineremo tutto, ma per me era importante dare il segnale di un lavoro concreto e che non si sottrae mai al confronto". Il ministro ha poi ricordato che "nel contratto di governo era previsto che la prescrizione fosse ancorata a maggiori investimenti nella giustizia, perché se dall'oggi al domani cambia si potrebbe avere un sistema che non riesce a reggere il carico delle cause che non cadono più in prescrizione. Quindi avevo detto che avrei presentato una proposta di riforma della prescrizione legata a investimenti nella giustizia, e ora questi investimenti ci sono, 500 milioni nella legge di bilancio".

PRESCRIZIONE, FORZA ITALIA: "IL M5S VUOLE L'ERGASTOLO PROCESSUALE"

''Da Bonafede arrivano solo danni: per il processo, per i cittadini, per la Costituzione. Bloccare la prescrizione al primo grado di giudizio significa calpestare, con incoscienza e autoreferenzialità, l'articolo 111 della Carta''. Lo dichiara il deputato e dirigente nazionale del Dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. ''La giustizia in versione grillina significa ergastolo processuale. Il 'fine processo mai' non solo non risolve il problema dell'efficienza della giustizia italiana, bensì crea solo nuove e gravissime ingiustizie cancellando il diritto dei cittadini ad un processo di durata ragionevole'', conclude. Sul tema è intervenuto anche il senatore Luigi Vitali, relatore a suo tempo della legge ex Cirielli che modifico’ i tempi della prescrizione. “Il proposito del Ministro della giustizia di presentare al decreto anticorruzione un emendamento che sospende il decorso della prescrizione dopo il primo grado non è soltanto in violazione della nostra Costituzione, che parla di ragionevole durata del processo, ma rappresenta una vera e propria dichiarazione di fallimento del Governo e manifesta la sua incapacità a coniugare il diritto dello Stato a perseguire i reati e quello del cittadino imputato di essere giudicato in tempi certi e rapidi”, ha dichiarato Vitali. “Ci stupisce l’accondiscendenza della Lega” ha continuato il parlamentare di Forza Italia “che con noi voto’ quella riforma sul presupposto che il diritto dello Stato di accertare i reati non può durare all’infinito in spregio alla nostra cultura giuridica. E ci domandiamo: può un contratto di governo far rinnegare quello che in passato si è fatto?” Vitali parafrasando un nota canzone conclude “Lo scopriremo solo vivendo!”