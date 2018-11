Gramellini: bufera per post Twitter su Silvia Romano, la giovane rapita in Kenya

Nelle ultime ore si stanno scatenando diverse reazioni critiche sui social network ‘Il Caffè‘ di Massimo Gramellini che oggi commenta la vicenda di Silvia Romano, la 23enne cooperante milanese martedì rapita in Kenya.

Nella sua rubrica sul Corriere della Sera, dal titolo ‘Cappuccetto Rosso‘, il giornalista afferma che la giovane volontaria (probabilmente vittima dell’azione di militanti di Al-Shabaab, un gruppo islamico radicale con base in Somalia) «avrebbe potuto soddisfare le sue smanie d’altruismo in qualche mensa nostrana della Caritas, invece di andare a rischiare la pelle in un villaggio sperduto nel cuore della foresta».

Gramellini: bufera sui social per post Twitter su Silvia Romano, la giovane volontaria milanese rapita in Kenya

Gramellini definisce quella della ragazza una «scelta avventata» che «rischia di costare ai contribuenti italiani un corposo riscatto». Il commento tuttavia si conclude con un pensiero più ‘benevolo’ nei confronti della cooperante.

«La sua unica colpa è di essere entusiasta e sognatrice. A suo modo, voleva aiutarli a casa loro. Chi in queste ore sul web la chiama ‘frustrata’, ‘oca giuliva’ e ‘disturbata mentale’ non sta insultando lei, ma il fantasma della propria giovinezza».

Le risposte del web non si sono fatte attendere, tanto che tra le prime tendenze di Twitter troviamo proprio l'hashtag #Gramellini e i post che lo contengono non sono certo granché positivi per il giornalista.

Gramellini: bufera per post Twitter su Silvia Romano, la giovane rapita in Kenya - LA VERSIONE DI GRAMELLINI

Dopo qualche ora, Massimo Gramellini, evidentemente sentitosi particolarmente attaccato dal web, ha tenuto a precisare che il suo scopo non era quello di offendere la giovane ragazza, ma un invito all'approfondimento. "Inviterei chi ha criticato le prime righe del mio "caffè" di oggi, a leggerlo fino in fondo. Non era certo mia intenzione offendere Silvia Romano, anzi."