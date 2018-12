Gran Bretagna, voli a Gatwick in ripresa graduale. Due arresti per i droni

I voli all'aeroporto di Gatwick, a Londra, riprendono gradualmente dopo una serie di sospensioni causate dall'invasione della pista da parte di droni. Nella notte la polizia ha fermato due persone, un uomo e una donna, sospettati di essere i responsabili delle interferenze con gli apparecchi radiocomandati che hanno costretto a restare a terra circa 100 mila passeggeri tre giorni prima di Natale.

L'aeroporto ha dichiarato che la pista sara' aperta oggi con "l'obiettivo di eseguire il programma completo" di 757 voli che trasporteranno 124.484 passeggeri. Tuttavia - scrive la Bbc - secondo un portavoce dello scalo "i passeggeri dovrebbero aspettarsi alcuni ritardi e cancellazioni" e li ha esortati a verificare lo stato del loro volo prima di recarsi in aeroporto. "La sicurezza e' la massima priorita' di Gatwick e siamo grati per la continua pazienza dei passeggeri mentre lavoriamo per portarli alla loro destinazione finale in tempo per Natale", assicurano dall'aeroporto.

Tra giovedi' e venerdi' decine di aerei sono stati dirottati verso altri scali della Gran Bretagna a causa dell'avvistamento di droni sulla pista principale. Dalle prime indagini, ancora in corso, e' emerso il coinvolgimento di gruppi di ecologisti. La polizia continua pero' a indagare cosi' come restano in allerta gli agenti nell'area dello scalo per eventuali altri avvistamenti e per scongiurare nuove minacce.