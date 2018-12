"Gravi danni all'ambiente e alla salute". Pesanti accuse ad ArcelorMittal

Anidride carbonica: 7,4 milioni di tonnellate. Monossido di carbonio: 91.300 tonnellate. Ossidi di azoto: 5.700 tonnellate. Anidride solforosa: 3.320 tonnellate. Particelle fini: 1.500 tonnellate. Protossido di azoto: 123 tonnellate. Benzene: 23,5 tonnellate. Zinco: 12,1 tonnellate. Piombo: 4,69 tonnellate ... Lo stabilimento ArcelorMittal (ovvero del colosso che ha rilevato l'Ilva di Taranto) di Fos-sur-Mer, nelle Bocche del Rodano, inquina pesantemente. Una stima nemmeno esaustiva delle emissioni per il solo 2016 fornisce una misura choc delle quantità di sostanze tossiche per l'ambiente e la salute emesse dal gigante dell'acciaio. Inoltre, ci sono centinaia di tonnellate di azoto o carbonio immesse nell'acqua e 28.837 tonnellate di "rifiuti pericolosi" generati.

L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) colloca lo stabilimento ArcelorMittal di Fos-sur-Mer tra le installazioni industriali più inquinanti in Europa. L'AEA ha identificato 18 piante (su 978) come la fonte di oltre la metà delle emissioni di metalli pesanti (arsenico, cadmio, cromo, mercurio, rame ...) nell'aria. Questi inquinanti versioni sono "responsabili dei maggiori rischi ambientali", secondo l'autorità. L'impianto ArcelorMittal è al terzo posto in Eurpa, dietro la sorella polacca Dabrowa Gornicza e la prima fonderia di rame del Vecchio Continente, la tedesco Norddeutsche Affinerie ad Amburgo.