Gravissimo il senegalese investito da Enrico Borghi (Pd)

Restano gravissime le condizioni di salute del 37enne pedone investito sabato 7 gennaio sulla provinciale 166 della Val d’Ossola, a Albo di Mergozzo. Il giovane, di nazionalità senegalese ma domiciliato a Vogogna, in settimana è stato trasferito dal reparto di Rianimazione del “Maggiore” di Novara a quello del “Santissima Trinità” di Borgomanero. Dal giorno del sinistro non ha mai ripreso conoscenza e è tuttora in coma. Al suo capezzale è arrivata la sorella, che vive in Francia, e il cugino – che ha nazionalità italiana – che in quei giorni si trovava nel paese d’origine in seguito a un lutto familiare.

Il pedone stava percorrendo a piedi la provinciale, a lato della carreggiata. A urtarlo è stata la Range Rover Evoque guidata dal parlamentare e sindaco di Vogogna Enrico Borghi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polstrada di Verbania. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il deputato aveva la patente scaduta da circa un anno. Il veicolo, sul quale sembrerebbero essere in corso degli accertamenti, non è di sua proprietà, ma di una società specializzata nei noleggi a lungo termine a privati, aziende e enti pubblici.