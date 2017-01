Grecia: trovato morto nel suo appartamento il console russo ad Atene

TROVATO MORTO IL CONSOLE RUSSO AD ATENE. GIALLO IN GRECIA

Il console russo in Grecia, Andrei Malanin e' stato trovato morto nel suo appartamento nel centro di Atene per cause non ancora chiarite. La polizia per ora scarta che sia stato commesso alcun reato.

IL CORPO TROVATO DAI COLLEGHI NEL SUO APPARTAMENTO

Il corpo del diplomatico, 55 anni, e' stato scoperto dai colleghi che nel pomeriggio sono andati nella sua abitazione perche' non lo avevano visto in ufficio e non rispondeva alle chiamate: lo hanno trovato a terra privo di vita. Le chiavi erano all'interno dell'appartamento e non c'erano segni di effrazione. La polizia pensa che si sia trattato di morte per cause naturali. Sara' l'autopsia post mortem a sgombrare comunque i dubbi.