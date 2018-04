Greenpeace: "Dimezzare il consumo di carne e latte entro il 2050"

BUFALATTE Da Bufalatte, in zona Navigli è possibile gustare i veri sapori campani. Tutto ha inizio dalla bufala… Dal suo delizioso latte è possibile ottenere prodotti veramente al top: la mozzarella DOP, la saporita versione affumicata, la ricotta, la delicata treccia, i tipici bocconcini chiusi a mano, i nodini, le provolette semplici e affumicate. Non solo: primo sale anche farcito, caciocavallo fresco e stagionato e tutti capisaldi della tradizione casearia campana. Assolutamente da provare “l’Assolo di bufalo”, la bresaola bufalina con particolari proprietà organolettiche e nutritive proveniente dalla costiera cilentana. DELIZIOSA! BUFALATTE - Via Pavia, 3 Milano Tel. 02 39811628