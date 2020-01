Gregoretti, Giunta unanime: voto su Salvini il 20 gennaio

Via libera al quesito presentato dalla opposizione in Giunta per il regolamento del Senato, con il voto, che, a quanto si apprende, è stato unanime da parte dei membri dell'organismo. Il voto è arrivato al termine di un duro scontro, con la maggioranza che si oppone al quesito, anticipato dall'AdnKronos, per stabilire il calendario della Giunta per le autorizzazioni, sul caso Salvini-Gregoretti. Un quesito che i membri della maggioranza avrebbero definito 'manipolatorio' e su cui i sei membri (2 del Pd, 2 M5S e uno del del misto e delle autonomie). Non sono esclusi ulteriori colpi di scena. Il voto sarà lunedì 20 gennaio.

Gregoretti: 30 giorni Giunta scaduti, odg FdI-FI-Lega per deroga

Continua la discussione in Giunta per il Regolamento del Senato sulla seduta di lunedi' della Giunta per le immunita' sul caso Gregoretti. Il via libera alla 'perentorieta'' dei termini entro i quali la Giunta deve pronunciarsi (30 giorni dalla data di incardinamento del fascicolo) obbligherebbe la Giunta presieduta da Gasparri a riunirsi oggi per votare sulla relazione da presentare all'Aula. Una eventualita' impossibile perche' due dei componenti, Pietro Grasso e Mario Giarrusso, sono in missione negli Stati uniti con la commissione Antimafia. Il dibattito verte ora sulla richiesta presentata da FdI, FI e Lega con un ordine del giorno di concedere una deroga per la prima applicazione della decisione sulla perentorieta' dei termini per permettere alla Giunta di riunirsi il 20 gennaio, lunedi' prossimo, e votare la relazione con cui Maurizio Gasparri propone di respingere la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini.