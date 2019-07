Greta Thunberg e Pierre Cairaghi verso gli States in barca a vela per il clima

Dal Regno Unito fino a New York: l'attivista svedese Greta Thunberg salirà a bordo della "Malizia II", con Pierre Casiraghi. Il viaggio, sostenuto dalla fondazione del principe di Monaco, per partecipare al summit sui cambiamenti climatici in Cile.

GretaThunberg e Pierre Casiraghi partiranno insieme per un lungo viaggio in barca a vela per lanciare un segnale al mondo. Una traversata di circa due settimane e il porto d'arrivo previsto è quello di New York dove incontrerà il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres il 23 settembre. Come anticipato da Repubblica, la giovane eroina svedese dell'ambiente ha scelto una barca a vela - pur di non volare e contribuire alle emissioni nocive per il Pianeta - come mezzo per raggiungere l'America dove parlerà a settembre alle Nazioni Unite e poi a dicembre al Cop25 in Cile.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 29 luglio 2019

La sedicenne svedese si prepara a salpare ad agosto a bordo della "Malizia II", una barca a vela da regata messa a disposizione dalla "Prince Alberto II of Monaco Foundation", la fondazione del principe di Monaco.

al suo fianco ci saranno suo padre Svante Thunberg, il regista Nathan Grossman di B-Reel Films che girerà un documentario sulla traversata, lo skipper professionista Boris Herrmann e il fondatore del team malizia Pierre Casiraghi, terzo figlio della principessa Carolina di Monaco e marito dell'italiana Beatrice Borromeo.