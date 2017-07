Grimoldi (Lega): su 94mila arrivati nessun siriano, solo migranti economici

"In questi primi sette mesi sono oltre 94mila gli immigrati sbarcati sulle coste italiane e tra di loro non ci sono siriani o iracheni: sono tutti immigrati economici, per cui nessun Paese UE se li prenderà con i ricollocamenti che valgono solo per chi ha requisiti per lo status di rifugiato. Ci siamo presi 94mila immigrati che, al termine del solito iter burocratico e giudiziario, saranno dichiarati irregolari e riceveranno il teorico foglio di via, anche se non verranno espulsi, nel frattempo ognuno di loro, ci sarà costato per il suo mantenimento 1050 euro al mese, che in un anno fa circa 1 miliardo e 200 milioni. Ma a questi dati occorre aggiungere i costi dei 181mila arrivati nel 2016, per cui siamo oltre i 4 miliardi e mezzo. Soldi sprecati per mantenere immigrati clandestini. Del resto qualcuno mi vuole spiegare da quale guerra scappano i 16.131 arrivati dalla Nigeria, gli 8.626 arrivati dalla Guinea, gli 8.543 arrivati dal Bangladesh, i 5.460 arrivati dal Gambia, i 5.355 arrivati dal Senegal?". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Nord.