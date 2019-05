Gruppo Bilderberg, riunione e Montreux: c'è Matteo Renzi. Invitati e programma

GRUPPO BILDERBERG: RIUNIONE A MONTREUX DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO, DALL'ITALIA RENZI, LILLI GRUBER E STEFANO FELTRI

La 67ma riunione del Bilderberg si terrà a Montreux, in Svizzera, dal 30 maggio al 2 giugno, con circa 130 partecipanti di 23 Paesi provenienti dal mondo della politica, dell'industria, della finanza e dei media. Per l'Italia, secondo quanto si legge sul sito del gruppo, ci saranno l'ex premier Matteo Renzi e poi Stefano Feltri del Fatto Quotidiano e Lilli Gruber.

GRUPPO BILDERBERG, IL PROGRAMMA DELLA RIUNIONE 2019

Undici i temi dei quattro giorni di riunione: "Un ordine strategico stabile", "Cosa adesso per l'Europa?", "Cambiamenti climatici e sostenibilità", "Cina", "Russia", "Il futuro del capitalismo", "Brexit", "L'etica dell'intelligenza artificiale", "I social media come arma", "L'importanza dello spazio", "Le minacce cyber". La prima conferenza del gruppo Bilderberg, su iniziativa del banchiere statunitense David Rockefeller, si tenne il 29 maggio del 1954 presso l'hotel de Bilderberg (da cui il nome) a Oosterbeek, vicino Arnhem, nei Paesi Bassi. L'iniziativa di tale prima conferenza fu presa da molte personalità, tra cui il politico polacco Jozef Retinger, preoccupato dalla crescita dell'antiamericanismo nell'Europa occidentale e col fine di favorire la cooperazione tra Europa e Stati Uniti in campo politico, economico e militare. Gli incontri si tengono sulla base delle regole Chatham House, in base ai quali i partecipanti sono liberi di usare le informazioni ricevute, ma senza citare chi ha parlato o il ruolo.