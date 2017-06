Guidonia, poliziotto spara per sventare una rapina: indagato

Un poliziotto, libero dal servizio, a Guidonia, ha sventato una rapina ad un automobilista, posta in essere da due individui incappucciati, apparentemente armati di pistola. Alla vista delle armi, il Poliziotto sparava ed uccideva uno dei due rapinatori. La Procura di Tivoli ha disposto l’iscrizione nel registro indagati, per l’ipotesi di “eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi.

”Il Libero Sindacato di Polizia(LI.SI.PO.), ha dichiarato il Presidente Nazionale Antonio de Lieto, sottolinea il coraggio ed il senso del dovere, del Poliziotto che, libero dal servizio, non ha esitato a mettere a repentaglio la propria vita, per impedire una rapina.C’è da chiedersi: ” quale tutela garantisce il nostro ordinamento per chi colpisce per difendersi? Il LI.SI.PO. ritiene che il legislatore deve intervenire con urgenza per tutelare chi agisce per difendersi. Il “bilanciamento” fra offesa e difesa, teoricamente giustissimo, cozza contro la realtà dei fatti, la concitazione del momento e l’esatta valutazione del principio del “bilanciamento“. Lo Stato – ha concluso il leader del LI.SI.PO. - deve essere dalla parte dei cittadini, costretto a difendere sé stesso ed i propri congiunti, da un pericolo in atto: troppe volte lo Stato è assente ed il cittadino è costretto a provvedere direttamente a difendersi. Il “bilancino” in questo momento in cui, troppe volte, il cittadino è solo, deve introdurre norme che tengano conto di questa situazione e tuteli le “vittime” .