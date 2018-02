Attacco hacker al Pd, l'esperto di cybersecurity: "Ecco che cosa c'è dietro"

Michele Onorato oggi è Security Office Manager di Hitachi Systems CBT, vanta un’esperienza di oltre 10 anni nel settore dell’Information Technology e della Sicurezza Logica in particolare, con una carriera manageriale che gli ha permesso di assumere crescenti responsabilità sino a divenire anche punto di riferimento per le aziende partner del Systems Integrator Giapponese dall’anima italiana. Con una laurea in Matematica e una profonda esperienza tecnica, Michele vanta oltre 14 certificazioni e numerosissimi progetti in ambito security per realtà di rilievo, come SIAE o Ministero della Pubblica Istruzione, ma anche ruoli manageriali in importanti player del mercato IT europeo, quali Sistemi Informativi e Visiant Security. Come Security Department Manager oggi Onorato in Hitachi ha la responsabilità di guidare un team altamente specializzato che ha la mission di aiutare quotidianamente le aziende private e pubbliche di grandi e medie dimensioni nell’implementazione di progetti di Cyber Security e Compliance, tramite l’erogazione di servizi gestiti ed utilizzando le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato.