Handanovic, macchina rubata nella notte di Inter-Lazio e poi recuperata

Disavventura con lieto fine per Samir Handanovic. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it. la macchina del portiere e capitano dell'Inter è stata rubata nella notte della partita di mercoledì Inter-Lazio. Poche ore dopo che l'estremo difensore sloveno salvava a più riprese i nerazzurri allenati da Antonio Conte dalle conclusioni biancocelesti, riportandoli in vetta alla classifica della Serie A a punteggio pieno dopo cinque giornate, la sua automobile, una Volvo XC 90, è stata rubata proprio in zona San Siro, a pochi passi dallo stadio (il cui futuro è in bilico dopo la presentazione dei due progetti per il nuovo impianto voluto da Inter e Milan). Dopo un giorno e mezzo la buona notizia per Handanovic. La sua macchina, risulta ad Affaritaliani.it, è stata recuperata questa mattina dalla polizia in via Pisanello, ancora una volta non lontano dalla Scala del calcio. Operazione facilitata da un dispositivo di localizzazione installato sulla macchina del portiere nerazzurro che ha reso possibile il suo tracciamento e dunque il suo recupero. Ora il capitano dell'Inter può pensare solo alla sfida di sabato a Genova contro la Sampdoria.