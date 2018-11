Harry d'Inghilterra, chi è il suo vero padre? Il segreto svelato dalla D'Urso

Chi è il vero padre del principe Harry D'Inghilterra?

I pettegolezzi sulla paternità del figlio di Lady Diana si sono rincorsi per anni e sono in molti a credere alla sconvolgente teoria secondo la quale egli sia stato concepito fuori del letto coniugale dalla Principessa del Galles. E che quindi non sia figlio del Principe Carlo, bensì del maggiore James Hewitt, con cui Lady Di ebbe una relazione.

A svelare l'arcano ha provveduto nel salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live il ballerino e coreografo Derek Deane, amico e confidente della Principessa deceduta nel 1997 in un incidente stradale a Parigi.

Deane ha in primo luogo raccontato che Diana era al corrente della relazione extraconiugale di Carlo con Camilla Parker-Bowles e che tale agnizione l'ha gettata nello sconforto al punto da farle meditare il suicidio. Dopodiché è passato a escludere l'esistenza di una figlia segreta di Diana di nome Sarah, che secondo il gossip sarebbe nata da un suo ovulo fecondato e attualmente vivrebbe in America.

Quanto al vero padre del principe Harry? Derek Deane è stato categorico: il blasonato e fulvo neomarito di Meghan Markle è figlio di Lady Diana e... del principe Carlo d'Inghilterra, e quindi concepito nel sacro vincolo del matrimonio. Con uno scoop mondiale che mette a tacere tutte le voci di corridoio al riguardo, Deane ha rivelato a Barbara D'Urso che la relazione segreta della Spencer con il maggiore Hewitt iniziò due anni dopo la nascita di Harry. Con buona pace dei complottisti britannici, e anche di quelli italiani.