Honduras: sisma 7,6, allerta tsunami nel Mar dei Caraibi

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7,6 della Scala Richter e' stata avvertita nel Mar dei Caraibi ed e' stata diramata un'allerta tsunami per Honduras (che sembrerebbe rientrata), isole Cayman, Belize, Giamaica, Messico e Cuba. Il Centro allerta tsunami del Pacifico (Ptwc) ha spiegato che in questi Paesi le coste potrebbero essere raggiunte da onde alte tra 30 centimetri e il livello del mare potrebbe innalzarsi di un metro.

A cominciare dalle coste delle isole di Grand Cayman e Cayman Brac, di Puerto Cortes in Honduras e di Cozumel in Messico. L'epicentro del sisma e' stato localizzato in Honduras, circa 200 a nord di Barra Patuca, sulla costa nordorientale del Paese, dominata da riserve naturali e da una natura molto fitta e scarsamente popolata. In Messico onde di tsunami potrebbero raggiungere vari punti della turistica penisola dello Yucata'n, sull'isola di Cozumel (Stato di Quintana Roo) e nello Stato di Campeche.