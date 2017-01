Hotel Rigopiano, il sismologo Tondi:"Siamo perplessi, paese senza prevenzione"

Foto Vigili del Fuoco

di Carlo Patrignani

"Che altro posso dire se non che si resta perplessi di fronte a quanto accaduto e visto all'hotel Rigopiano: purtroppo siamo un Paese privo della cultura della prevenzione che si scopre improvvisamente senza cultura della programmazione o pianificazione delle emergenze possibili". Emanuele Tondi è un brillante sismologo e responsabile della sezione di Geologia dell’Università di Camerino ma anche sindaco di Camporotondo di Fiastrone, un comune marchigiano colpito dal sisma del 24 agosto, per cui non manca di manifestare apertamente disfunzioni e inefficienze a carico della complessa, farraginosa, "macchina" dello Stato.

Eccolo il suo impietoso j'accuse: "bisognerebbe sburocratizzarla, almeno in circostanze drammatiche e difficili come questa che stiamo vivendo dal 24 agosto, la infernale macchina dello Stato e allentare le maglie delle infinite e tortuose autorizzazioni per chi si trova a dover gestire in tempo reale momenti di immediata emergenza in un contesto di vera e propria emergenza. Non è proprio possibile che un sindaco non trovi risposte immediate alla richiesta di mezzi spazzaneve".

Il sismologo non aveva mancato, tempo addietro, di ritenere ad alto rischio la zona a sud del Monte Vettore e del Monte Bove epicentro del terremoto del 26 e del 30 ottobre scorso. E così è stato: la zona del Monte Gorzano e di Capitignano è quella epicentrale delle quattro violente scosse e delle abbondanti nevicate.

"E’ una zona quest’ultima, del Monte Gorzano, che ha lo stesso potenziale sismologico del Monte Vettore e pertanto potrebbe fare in futuro più di quello che ha già fatto - avverte Tondi - Bisognerebbe da subito, senza perde altro tempo, programmare tutte le possibili emergenze e non lasciarsi sopraffare dagli eventi naturali: altrove terremoti di magnitudo 5.1 o 5.4 non fanno i danni come da noi. Purtroppo manca non solo la cultura della prevenzione ma anche la cultura della programmazione, della pianificazione delle possibili emergenze".

Come dire, che la zona tra Camposto e Montereale fosse a rischio di scosse lo si sapeva da tempo, tanto che l’Ingv la monitorava attentamente e che poteva, di questi tempi, essere investita da gelo e neve anche eccezionali non era da escludere: invece è accaduto che si sia stati colti impreparati.

"Programmare o pienificare le possibili emergenze è un dovere verso tutti i cittadini – aggiunge Tondi – Non si può, ad esempio, non predisporre strutture di ricezione o disporre in loco di quei mezzi idonei a gestire e affrontare emergenze possibili come il gelo e le nevicate che non sono eventi rari da queste parti, nonchè consentire a chi opera in loco di poter intervenire in tempo reale e tempestivamente. Sono cose che si possono fare: serve buon senso".

Dunque, cultura della prevenzione e cultura della programmazione o pianificazione delle possibili emergenze: sono le due grandi riforme da attuare rapidamente e tempestivamente per non esser sopraffatti da eventi naturali. Però nell'immediato a catalizzare l'attenzione di tutti sono le terrificanti immagini di quell'albero devastato da una slavina con una trentina di persone...

"Si resta semplicemente perplessi di fronte all’albergo Rigopiano travolto e devastato da una slavina o da una valanga, o più probabilmente da uno smottamento provocato dalle ripetute scosse: il Gran Sasso, vale la pena ribadirlo, è una zona ad alto rischio sismico e, di questi tempi, anche di nevicate e di gelo...", conclude con un pizzico di amarezza il sindaco sismologo.