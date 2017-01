Hotel Rigopiano, sms di un operaio 2 ore prima: "Ci sono 2 turbine a Penne"

Hotel Rigopiano: l'sms di un operaio avvertì di 2 turbine disponibili a Penne

"Ci sono due turbine disponibili a Penne": questo il testo di un sms che un operaio dell'Anas avrebbe inviato alla Provincia di Pescara due ore e mezza prima della valanga che travolse l'Hotel Rigopiano. Il messaggio, di cui ha dato notizia Tiscali News e che trova conferma in ambienti giudiziari, e' stato acquisito dalla Procura di Pescara, titolare dell'inchiesta per omissione di soccorso e disastro e omicidio colposo. L'operaio e' stato sentito dai carabinieri forestali che indagano sul disastro.

Hotel Rigopiano: Di Marco, nulla lasciava presagire arrivo slavina

"La mattina del 18 gennaio, alle 10, ero in prefettura e ho chiesto l'intervento dell'esercito. Alle 12 mi sono rivolto al presidente del Consiglio Gentiloni per chiedere la possibilita' di avere le turbine necessarie per sgomberare la neve. Eravamo in prefettura con le scosse di terremoto, ci sentivamo sotto attacco". Cosi' il presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco, nel corso di una conferenza stampa. Presenti Achille Variati, presidente nazionale dell'Upi, e diversi presidenti di provincia del centro Italia. "C'erano molti paesi della provincia - ha sottolineato Di Marco - completamente isolati, dove la gente rischiava di morire e che versavano in condizioni peggiori di Farindola". "Nulla lasciava presagire l'arrivo della slavina che ha determinato - ha detto Di Marco - questa tragedia immane, rispetto alla quale nessun livello istituzionale, in questo momento, puo' sentirsi escluso da un coinvolgimento diretto o indiretto".