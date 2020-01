Houston, forte esplosione in una fabbrica. Macerie ovunque, quartieri evacuati

Una forte esplosione è stata registrata a Houston, in Texas, poco prima dell'alba. L'incidente è avvenuto nella parte nord-occidentale della città. La polizia ha postato un tweet chiedendo alla popolazione di evitare l'area mentre i soccorritori sono sul posto. Non è chiaro cosa abbia causato l'esplosione e se ci siano feriti, riporta la stampa locale.

La forte esplosione è stata "udita per miglia", hanno riferito testimoni citati dalla stampa locale. ​Fiamme e un grande quantità di macerie sono visibili nell'area tra Gessner e Steffani Lane, nel quartiere di Westbranch, dove diversi edifici sono stati danneggiati dall'onda d'urto. L'incidente sarebbe avvenuto nella fabbrica della Watson Grinding and Manufacturing: è stata la stessa società a sostenerlo parlando con il sito Eyewitness News. Secondo il proprietario, l'esplosione ha avuto origine da un serbatoio di propilene, un gas estremamente infiammabile. I pompieri stanno andando di porta in porta negli edifici vicino all'epicentro per sgomberare i residenti.