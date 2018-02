Huawei nel mirino degli 007 Usa: "Non comprate smartphone cinesi"

Usa: monito intelligence: "Non comprate smartphone cinesi"

Le agenzie di intelligence statunitensi avvertono gli americani: non comprate smartphone prodotti dalle cinesi Huawei o Zte. A lanciare l'allarme, durante un'audizione davanti alla commissione Intelligence del Senato degli Stati Uniti, Cia, Fbi e Nsa, indicando come questi smartphone cinesi pongano un rischio per la sicurezza nazionale. Il capo dell'Fbi, Chris Wray, ha sottolineato quanto sia pericoloso consentire a societa' "controllate da governi stranieri" di entrare nelle infrastrutture di tlc Usa. Il governo di Washington aveva gia' impedito a Huawei di vedere tecnologie alle agenzie federali. "Consentirebbe loro di modificare o rubare informazioni - ha ammonito Wray - e consentirebbe loro di fare spionaggio senza essere scoperti".

Huawei: "Il governo Usa mira a inibire nostro business"

"Huawei e' consapevole di una serie di attivita' del governo degli Stati Uniti che sembrano destinate ad inibire il business della societa' sul mercato americano. Huawei gode della fiducia di governi e clienti in 170 paesi in tutto il mondo e non pone rischi di cyber security piu' elevati di qualsiasi altro fornitore del settore tlc, condividendo la catena distributiva e capacita' produttive". Cosi' la societa' cinese risponde all'allarme degli 007 Usa.